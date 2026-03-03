Things to do in Chicago this week, Entertainment Calendar March 4-10

Chronicle Media
March 2, 2026

WEDNESDAY, MARCH 4

Hamilton

WHEN: 7 p.m.

WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago

PRICE: $62–$242

Hamnet

WHEN: 1 p.m.

WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago

PRICE: $38–$115

Hamnet

WHEN: 7 p.m.

WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago

PRICE: $38–$115

Stand-Up Comedy Night hosted by Paul Farahvar

WHEN: 8 p.m.–10 p.m.

WHERE: Laugh Factory Chicago, 3175 N. Broadway, Chicago

PRICE: $20

Der Silbersee – A Winter’s Fairy Tale

WHEN: 7:30 p.m.

WHERE: Studebaker Theater, 410 S. Michigan Ave., Chicago

PRICE: $45

Musical Lunch at the Library: Celebrating the Black Renaissance

WHEN: Noon–1 p.m.

WHERE: Harold Washington Library Center, 400 S. State St., Chicago

PRICE: Free

Open Shop at Maker Lab

WHEN: 1 p.m.–4 p.m.

WHERE: Harold Washington Library Center, 400 S. State St., Chicago

PRICE: Free

English Conversation Group (ESL Practice)

WHEN: 3 p.m.–4:30 p.m.

WHERE: Harold Washington Library Center, 400 S. State St., Chicago

PRICE: Free

Teen Drop-In Lego Power Hour

WHEN: 4 p.m.–5 p.m.

WHERE: Harold Washington Library Center, 400 S. State St., Chicago

PRICE: Free

THURSDAY, MARCH 5

Hamilton

WHEN: 1 p.m.

WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago

PRICE: $62–$242

Hamilton

WHEN: 7 p.m.

WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago

PRICE: $62–$242

Hamnet

WHEN: 7 p.m.

WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago

PRICE: $38–$115

Winter Series: Harris Theater Performances

WHEN: 2 p.m.

WHERE: Harris Theater for Music and Dance, 205 E. Randolph St., Chicago

PRICE: $35–$140

Crowd Work Wednesday (Comedy)

WHEN: 8 p.m.

WHERE: The Comedy Bar, 162 E. Superior St., Chicago

PRICE: $20

Garfield Park Conservatory Spring Flower Show: Showers of Flowers

WHEN: 10 a.m.–8 p.m.

WHERE: Garfield Park Conservatory, 300 N. Central Park Ave., Chicago

PRICE: Free (Reservations Required)

FRIDAY, MARCH 6

The First Date: A Live Comedy Dating Show

WHEN: 7 p.m.

WHERE: Laugh Factory Chicago, 3175 N. Broadway, Chicago

PRICE: $25

Lowkey Funny: Comedy & Music Showcase

WHEN: 9:30 p.m.

WHERE: Laugh Factory Chicago, 3175 N. Broadway, Chicago

PRICE: $20

Delightfully Unbothered Comedy Show

WHEN: 7:30 p.m.

WHERE: The Lincoln Lodge, 2040 N. Milwaukee Ave., Chicago

PRICE: $10–$15

Hamilton

WHEN: 7:30 p.m.

WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago

PRICE: $72–$262

Hamnet

WHEN: 7 p.m.

WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago

PRICE: $45–$125

Chicago Underground Comedy

WHEN: 8 p.m.

WHERE: Beat Kitchen, 2100 W. Belmont Ave., Chicago

PRICE: $15

Birds of North America (Theater)

WHEN: 7:30 p.m.

WHERE: Victory Gardens Theater, 2433 N. Lincoln Ave., Chicago

PRICE: $30–$55

Candlelight: Tribute to Adele

WHEN: 6:30 p.m.

WHERE: Stan Mansion, 2408 N. Kedzie Blvd., Chicago

PRICE: $35–$60

SATURDAY, MARCH 7

Boy George and Culture Club

WHEN: 8 p.m.

WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago

PRICE: $59–$199

Hamnet

WHEN: 2 p.m.

WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago

PRICE: $45–$125

Hamilton

WHEN: 2 p.m.

WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago

PRICE: $72–$262

Hamilton

WHEN: 8 p.m.

WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago

PRICE: $72–$262

Quantum Playground for Teens

WHEN: 1 p.m.–4 p.m.

WHERE: Harold Washington Library Center, 400 S. State St., Chicago

PRICE: Free

DePaul Men’s Soccer vs. Indiana (Spring Opener)

WHEN: 1 p.m.

WHERE: Wish Field, 900 W. Belden Ave., Chicago

PRICE: Free

Ice Skating at Maggie Daley Park (Final Weekend)

WHEN: 11 a.m.–10 p.m.

WHERE: Maggie Daley Park, 337 E. Randolph St., Chicago

PRICE: $16–$22 (Skate Rental)

Sausagefest at Haymarket Pub & Brewery

WHEN: Noon–4 p.m.

WHERE: Haymarket Pub, 737 W. Randolph St., Chicago

PRICE: $45–$60

Birds of North America (Theater)

WHEN: 3 p.m.

WHERE: Victory Gardens Theater, 2433 N. Lincoln Ave., Chicago

PRICE: $35

SUNDAY, MARCH 8

Hamnet (Closing Performance)

WHEN: 2 p.m.

WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago

PRICE: $55–$135

Hamilton

WHEN: 1 p.m.

WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago

PRICE: $62–$242

Kitty And The Beanstalk

WHEN: 11 a.m.

WHERE: Lifeline Theatre, 6912 N. Glenwood Ave., Chicago

PRICE: $15–$20

Kitty And The Beanstalk

WHEN: 1 p.m.

WHERE: Lifeline Theatre, 6912 N. Glenwood Ave., Chicago

PRICE: $15–$20

Ice Skating at Maggie Daley Park (Closing Day)

WHEN: 11 a.m.–8 p.m.

WHERE: Maggie Daley Park, 337 E. Randolph St., Chicago

PRICE: $16–$22 (Skate Rental)

Birds of North America (Closing Performance)

WHEN: 3 p.m.

WHERE: Victory Gardens Theater, 2433 N. Lincoln Ave., Chicago

PRICE: $35

Art Institute Exhibition: Henri Matisse Cut-Outs

WHEN: 11 a.m.–5 p.m.

WHERE: Art Institute of Chicago, 111 S. Michigan Ave., Chicago

PRICE: $20–$32

MONDAY, MARCH 9

The Land of Oz: Beyond the Page Exhibition

WHEN: 10 a.m.–5 p.m.

WHERE: Driehaus Museum, 40 E. Erie St., Chicago

PRICE: $20

Garfield Park Conservatory Spring Flower Show: Showers of Flowers

WHEN: 10 a.m.–5 p.m.

WHERE: Garfield Park Conservatory, 300 N. Central Park Ave., Chicago

PRICE: Free (Reservations Required)

Paris in Black Exhibition

WHEN: 10 a.m.–5 p.m.

WHERE: DuSable Black History Museum, 740 E. 56th Pl., Chicago

PRICE: $12–$15

MoCP at Fifty: Collecting Through the Decades

WHEN: 10 a.m.–5 p.m.

WHERE: Museum of Contemporary Photography, 600 S. Michigan Ave., Chicago

PRICE: Free

Crafting Character: The Costumes of Paul Tazewell

WHEN: 10 a.m.–4 p.m.

WHERE: Reva and David Logan Center for the Arts, 915 E. 60th St., Chicago

PRICE: Free

TUESDAY, MARCH 10

David Byrne’s Theater of the Mind (Opening Day)

WHEN: 10 a.m.–8 p.m.

WHERE: River North Office Space (Address Provided with Ticket), Chicago

PRICE: $45–$95

Hamilton

WHEN: 7 p.m.

WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago

PRICE: $62–$242

Tuesdays with Menopause: Educational Series

WHEN: 6 p.m.–7:30 p.m.

WHERE: Sulzer Regional Library, 4455 N. Lincoln Ave., Chicago

PRICE: Free

Black Librarians Trivia Challenge

WHEN: 4 p.m.–5 p.m.

WHERE: Chicago Public Library (Virtual/Citywide Branches), Chicago

PRICE: Free

The Artist’s Studio at the Library

WHEN: 4 p.m.–5 p.m.

WHERE: Greater Grand Crossing Branch, 1000 E. 73rd St., Chicago

PRICE: Free

Orchid Show: Vibrant Blooms

WHEN: 10 a.m.–4 p.m.

WHERE: Chicago Botanic Garden (Off-site Display/Regenstein Center), Chicago

PRICE: $15–$21

Tomato Throw Show (Comedy)

WHEN: 8 p.m.

WHERE: The Comedy Bar, 162 E. Superior St., Chicago

PRICE: $15

