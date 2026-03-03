Things to do in Chicago this week, Entertainment Calendar March 4-10

Things to do in Chicago this week, Entertainment Calendar March 4-10Chronicle Media — March 2, 2026
WEDNESDAY, MARCH 4
Hamilton
WHEN: 7 p.m.
WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago
PRICE: $62–$242
Hamnet
WHEN: 1 p.m.
WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago
PRICE: $38–$115
Hamnet
WHEN: 7 p.m.
WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago
PRICE: $38–$115
Stand-Up Comedy Night hosted by Paul Farahvar
WHEN: 8 p.m.–10 p.m.
WHERE: Laugh Factory Chicago, 3175 N. Broadway, Chicago
PRICE: $20
Der Silbersee – A Winter’s Fairy Tale
WHEN: 7:30 p.m.
WHERE: Studebaker Theater, 410 S. Michigan Ave., Chicago
PRICE: $45
Musical Lunch at the Library: Celebrating the Black Renaissance
WHEN: Noon–1 p.m.
WHERE: Harold Washington Library Center, 400 S. State St., Chicago
PRICE: Free
Open Shop at Maker Lab
WHEN: 1 p.m.–4 p.m.
WHERE: Harold Washington Library Center, 400 S. State St., Chicago
PRICE: Free
English Conversation Group (ESL Practice)
WHEN: 3 p.m.–4:30 p.m.
WHERE: Harold Washington Library Center, 400 S. State St., Chicago
PRICE: Free
Teen Drop-In Lego Power Hour
WHEN: 4 p.m.–5 p.m.
WHERE: Harold Washington Library Center, 400 S. State St., Chicago
PRICE: Free
THURSDAY, MARCH 5
Hamilton
WHEN: 1 p.m.
WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago
PRICE: $62–$242
Hamilton
WHEN: 7 p.m.
WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago
PRICE: $62–$242
Hamnet
WHEN: 7 p.m.
WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago
PRICE: $38–$115
Winter Series: Harris Theater Performances
WHEN: 2 p.m.
WHERE: Harris Theater for Music and Dance, 205 E. Randolph St., Chicago
PRICE: $35–$140
Crowd Work Wednesday (Comedy)
WHEN: 8 p.m.
WHERE: The Comedy Bar, 162 E. Superior St., Chicago
PRICE: $20
Garfield Park Conservatory Spring Flower Show: Showers of Flowers
WHEN: 10 a.m.–8 p.m.
WHERE: Garfield Park Conservatory, 300 N. Central Park Ave., Chicago
PRICE: Free (Reservations Required)
FRIDAY, MARCH 6
The First Date: A Live Comedy Dating Show
WHEN: 7 p.m.
WHERE: Laugh Factory Chicago, 3175 N. Broadway, Chicago
PRICE: $25
Lowkey Funny: Comedy & Music Showcase
WHEN: 9:30 p.m.
WHERE: Laugh Factory Chicago, 3175 N. Broadway, Chicago
PRICE: $20
Delightfully Unbothered Comedy Show
WHEN: 7:30 p.m.
WHERE: The Lincoln Lodge, 2040 N. Milwaukee Ave., Chicago
PRICE: $10–$15
Hamilton
WHEN: 7:30 p.m.
WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago
PRICE: $72–$262
Hamnet
WHEN: 7 p.m.
WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago
PRICE: $45–$125
Chicago Underground Comedy
WHEN: 8 p.m.
WHERE: Beat Kitchen, 2100 W. Belmont Ave., Chicago
PRICE: $15
Birds of North America (Theater)
WHEN: 7:30 p.m.
WHERE: Victory Gardens Theater, 2433 N. Lincoln Ave., Chicago
PRICE: $30–$55
Candlelight: Tribute to Adele
WHEN: 6:30 p.m.
WHERE: Stan Mansion, 2408 N. Kedzie Blvd., Chicago
PRICE: $35–$60
SATURDAY, MARCH 7
Boy George and Culture Club
WHEN: 8 p.m.
WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago
PRICE: $59–$199
Hamnet
WHEN: 2 p.m.
WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago
PRICE: $45–$125
Hamilton
WHEN: 2 p.m.
WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago
PRICE: $72–$262
Hamilton
WHEN: 8 p.m.
WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago
PRICE: $72–$262
Quantum Playground for Teens
WHEN: 1 p.m.–4 p.m.
WHERE: Harold Washington Library Center, 400 S. State St., Chicago
PRICE: Free
DePaul Men’s Soccer vs. Indiana (Spring Opener)
WHEN: 1 p.m.
WHERE: Wish Field, 900 W. Belden Ave., Chicago
PRICE: Free
Ice Skating at Maggie Daley Park (Final Weekend)
WHEN: 11 a.m.–10 p.m.
WHERE: Maggie Daley Park, 337 E. Randolph St., Chicago
PRICE: $16–$22 (Skate Rental)
Sausagefest at Haymarket Pub & Brewery
WHEN: Noon–4 p.m.
WHERE: Haymarket Pub, 737 W. Randolph St., Chicago
PRICE: $45–$60
Birds of North America (Theater)
WHEN: 3 p.m.
WHERE: Victory Gardens Theater, 2433 N. Lincoln Ave., Chicago
PRICE: $35
SUNDAY, MARCH 8
Hamnet (Closing Performance)
WHEN: 2 p.m.
WHERE: The Yard at Chicago Shakespeare Theater, 800 E. Grand Ave., Chicago
PRICE: $55–$135
Hamilton
WHEN: 1 p.m.
WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago
PRICE: $62–$242
Kitty And The Beanstalk
WHEN: 11 a.m.
WHERE: Lifeline Theatre, 6912 N. Glenwood Ave., Chicago
PRICE: $15–$20
Kitty And The Beanstalk
WHEN: 1 p.m.
WHERE: Lifeline Theatre, 6912 N. Glenwood Ave., Chicago
PRICE: $15–$20
Ice Skating at Maggie Daley Park (Closing Day)
WHEN: 11 a.m.–8 p.m.
WHERE: Maggie Daley Park, 337 E. Randolph St., Chicago
PRICE: $16–$22 (Skate Rental)
Birds of North America (Closing Performance)
WHEN: 3 p.m.
WHERE: Victory Gardens Theater, 2433 N. Lincoln Ave., Chicago
PRICE: $35
Art Institute Exhibition: Henri Matisse Cut-Outs
WHEN: 11 a.m.–5 p.m.
WHERE: Art Institute of Chicago, 111 S. Michigan Ave., Chicago
PRICE: $20–$32
MONDAY, MARCH 9
The Land of Oz: Beyond the Page Exhibition
WHEN: 10 a.m.–5 p.m.
WHERE: Driehaus Museum, 40 E. Erie St., Chicago
PRICE: $20
Garfield Park Conservatory Spring Flower Show: Showers of Flowers
WHEN: 10 a.m.–5 p.m.
WHERE: Garfield Park Conservatory, 300 N. Central Park Ave., Chicago
PRICE: Free (Reservations Required)
Paris in Black Exhibition
WHEN: 10 a.m.–5 p.m.
WHERE: DuSable Black History Museum, 740 E. 56th Pl., Chicago
PRICE: $12–$15
MoCP at Fifty: Collecting Through the Decades
WHEN: 10 a.m.–5 p.m.
WHERE: Museum of Contemporary Photography, 600 S. Michigan Ave., Chicago
PRICE: Free
Crafting Character: The Costumes of Paul Tazewell
WHEN: 10 a.m.–4 p.m.
WHERE: Reva and David Logan Center for the Arts, 915 E. 60th St., Chicago
PRICE: Free
TUESDAY, MARCH 10
David Byrne’s Theater of the Mind (Opening Day)
WHEN: 10 a.m.–8 p.m.
WHERE: River North Office Space (Address Provided with Ticket), Chicago
PRICE: $45–$95
Hamilton
WHEN: 7 p.m.
WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago
PRICE: $62–$242
Tuesdays with Menopause: Educational Series
WHEN: 6 p.m.–7:30 p.m.
WHERE: Sulzer Regional Library, 4455 N. Lincoln Ave., Chicago
PRICE: Free
Black Librarians Trivia Challenge
WHEN: 4 p.m.–5 p.m.
WHERE: Chicago Public Library (Virtual/Citywide Branches), Chicago
PRICE: Free
The Artist’s Studio at the Library
WHEN: 4 p.m.–5 p.m.
WHERE: Greater Grand Crossing Branch, 1000 E. 73rd St., Chicago
PRICE: Free
Orchid Show: Vibrant Blooms
WHEN: 10 a.m.–4 p.m.
WHERE: Chicago Botanic Garden (Off-site Display/Regenstein Center), Chicago
PRICE: $15–$21
Tomato Throw Show (Comedy)
WHEN: 8 p.m.
WHERE: The Comedy Bar, 162 E. Superior St., Chicago
PRICE: $15