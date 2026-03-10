What to do in Chicago this week: Entertainment Calendar

What to do in Chicago this week: Entertainment CalendarChronicle Media — March 9, 2026
WEDNESDAY, MARCH 11
Big Ten Men’s Basketball Tournament: Opening Round
WHEN: 5:30–10 p.m.
WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago
PRICE: $25–$100
Mariah the Scientist
WHEN: 7 p.m.
WHERE: Byline Bank Aragon Ballroom, 1106 W. Lawrence Ave., Chicago
PRICE: $65
Hamilton
WHEN: 7 p.m.
WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago
PRICE: $142.60
Chicago Wolves vs. Iowa Wild
WHEN: 7 p.m.
WHERE: Allstate Arena, 6920 N. Mannheim Rd., Chicago
PRICE: $20
Conor Janda – Special Event
WHEN: 7–9 p.m.
WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago
PRICE: $30
Cornelia Murr with Reverend Baron and Mia Joy
WHEN: 9 p.m.
WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago
PRICE: $15
Wednesday Afternoon Murder Mystery Book Club: Jar of Hearts
WHEN: 1–2:15 p.m.
WHERE: Edgebrook Branch Library, 5331 W. Devon Ave., Chicago
PRICE: Free
Family Story Time
WHEN: 10:30–11 a.m.
WHERE: Hegewisch Branch Library, 13045 S. Baltimore Ave., Chicago
PRICE: Free
THURSDAY, MARCH 12
Big Ten Men’s Basketball Tournament: Second Round
WHEN: 11 a.m.–10 p.m.
WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago
PRICE: $40–$150
Andsnes Plays Beethoven Piano Concerto No. 3
WHEN: 7:30 p.m.
WHERE: Symphony Center, 220 S. Michigan Ave., Chicago
PRICE: $45
Amber Mark: The Pretty Idea Tour
WHEN: 6 p.m.
WHERE: House of Blues, 329 N. Dearborn St., Chicago
PRICE: $35
Julianna Barwick
WHEN: 8 p.m.
WHERE: Thalia Hall, 1807 S. Allport St., Chicago
PRICE: $25
FINGY
WHEN: 8 p.m.
WHERE: Lincoln Hall, 2424 N. Lincoln Ave., Chicago
PRICE: $20
Paul Farahvar
WHEN: 7 p.m.
WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago
PRICE: $25
The Thing with The Courts and Uniflora
WHEN: 9 p.m.
WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago
PRICE: $18
Tales, Tunes and Play Time for Babies
WHEN: 10:30–11:15 a.m.
WHERE: Edgebrook Branch Library, 5331 W. Devon Ave., Chicago
PRICE: Free
FRIDAY, MARCH 13
Big Ten Men’s Basketball Tournament: Quarterfinals
WHEN: 11 a.m.–10 p.m.
WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago
PRICE: $50–$200
Gaelic Storm
WHEN: 6:30 p.m.
WHERE: House of Blues, 329 N. Dearborn St., Chicago
PRICE: $35
Moonchild
WHEN: 8 p.m.
WHERE: Thalia Hall, 1807 S. Allport St., Chicago
PRICE: $30
Level Up x Zingara: Parallel Spirits Tour
WHEN: 8 p.m.
WHERE: The Salt Shed, 1357 N. Elston Ave., Chicago
PRICE: $40
Lover’s Lounge featuring Cowboy Picasso
WHEN: 9 p.m.
WHERE: Schubas Tavern, 3159 N. Southport Ave., Chicago
PRICE: Free
The Importance of Being Earnest
WHEN: 7 p.m.
WHERE: McAninch Arts Center, 425 Fawell Blvd., Chicago
PRICE: $30
Hard Country Honky Tonk with The Hoyle Brothers
WHEN: 5:30 p.m.
WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago
PRICE: Free
Ganser with Repent and Strapped
WHEN: 10 p.m.
WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago
PRICE: $20
Katie Boyle – Special Event
WHEN: 7 p.m.
WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago
PRICE: $30
SATURDAY, MARCH 14
Chicago River Dyeing
WHEN: 10 a.m.
WHERE: Chicago River (State St. to Columbus Dr.), Chicago
PRICE: Free
Chicago St. Patrick’s Day Parade
WHEN: noon
WHERE: Columbus Dr. (Balbo Dr. to Monroe St.), Chicago
PRICE: Free
Archer Avenue St. Patrick’s Day Parade
WHEN: noon
WHERE: Archer Ave. (Oak Park Ave. to Narragansett Ave.), Chicago
PRICE: Free
Humbe
WHEN: 8 p.m.
WHERE: The Salt Shed, 1357 N. Elston Ave., Chicago
PRICE: $55
The Dollyrots
WHEN: 7 p.m.
WHERE: Reggies Chicago, 2105 S. State St., Chicago
PRICE: $25
Jakub Hrůša and Leif Ove Andsnes
WHEN: 7:30 p.m.
WHERE: Symphony Center, 220 S. Michigan Ave., Chicago
PRICE: $50
Empty Bottle Karaoke
WHEN: 9 p.m.
WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago
PRICE: Free
Circuit Lab
WHEN: 3–4 p.m.
WHERE: Edgebrook Branch Library, 5331 W. Devon Ave., Chicago
PRICE: Free
Cook by the Book Discussion: The Soup Book
WHEN: 10:30 a.m.–noon
WHERE: Edgebrook Branch Library, 5331 W. Devon Ave., Chicago
PRICE: Free
Teen Opportunity Fair
WHEN: 10 a.m.–1 p.m.
WHERE: Chicago Park District (Various Locations), Chicago
PRICE: Free
SUNDAY, MARCH 15
South Side Irish Parade
WHEN: noon
WHERE: Western Ave. (103rd St. to 115th St.), Chicago
PRICE: Free
Northwest Side Irish Parade
WHEN: noon
WHERE: Onahan School, 6633 W. Raven St., Chicago
PRICE: Free
Big Ten Men’s Basketball Tournament: Championship
WHEN: 2:30 p.m.
WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago
PRICE: $80–$250
Descendents with Frank Turner and The Sleeping Souls
WHEN: 6 p.m.
WHERE: The Salt Shed, 1357 N. Elston Ave., Chicago
PRICE: $45
Rock and Roll Playhouse: Music of Prince for Kids
WHEN: 11:30 a.m.
WHERE: Thalia Hall, 1807 S. Allport St., Chicago
PRICE: $17
Zara Larsson
WHEN: 7 p.m.
WHERE: Riviera Theatre, 4746 N. Racine Ave., Chicago
PRICE: $40
Dice Throne Tournament
WHEN: 2–5 p.m.
WHERE: Snakes and Lattes, 1965 N. Milwaukee Ave., Chicago
PRICE: $15
Civic Orchestra of Chicago: IMPACT
WHEN: 7 p.m.
WHERE: Symphony Center, 220 S. Michigan Ave., Chicago
PRICE: Free
Sunday Night Magic: Magic The Gathering
WHEN: 6 p.m.
WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago
PRICE: Free
MONDAY, MARCH 16
Free Monday: Florry with National Photo Committee
WHEN: 9 p.m.
WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago
PRICE: Free
DePaul Standup Finals Show
WHEN: 6 p.m.
WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago
PRICE: $15
Super Six Showcase
WHEN: 7:30 p.m.
WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago
PRICE: $20
Jeopardy! Bar League
WHEN: 7–9 p.m.
WHERE: Snakes and Lattes, 1965 N. Milwaukee Ave., Chicago
PRICE: Free
TUESDAY, MARCH 17
Chicago Blackhawks vs. Minnesota Wild
WHEN: 6:30 p.m.
WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago
PRICE: $60
bbno$: The Internet Explorer Tour
WHEN: 7:30 p.m.
WHERE: The Salt Shed, 1357 N. Elston Ave., Chicago
PRICE: $35
Pattie Gonia
WHEN: 8 p.m.
WHERE: Thalia Hall, 1807 S. Allport St., Chicago
PRICE: $25
The Lord Of The Rings Trivia Night
WHEN: 7–9 p.m.
WHERE: Snakes and Lattes, 1965 N. Milwaukee Ave., Chicago
PRICE: $10
Chicago Underground Comedy
WHEN: 8 p.m.
WHERE: Beat Kitchen, 2100 W. Belmont Ave., Chicago
PRICE: $15
Audrey Stewart
WHEN: 7 p.m.
WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago
PRICE: $25
Love and Laughter Story Time and Craft
WHEN: 10:30–11:30 a.m.
WHERE: Edgebrook Branch Library, 5331 W. Devon Ave., Chicago
PRICE: Free
Tuesday Story Time
WHEN: 10:30–11 a.m.
WHERE: Wrightwood-Ashburn Branch Library, 8530 S. Kedzie Ave., Chicago
PRICE: Free
Arts and Crafts
WHEN: 3:30–4:30 p.m.
WHERE: Hegewisch Branch Library, 13045 S. Baltimore Ave., Chicago
PRICE: Free
Drop-In Camp
WHEN: 10 a.m.–2 p.m.
WHERE: Davis Square Park, 4430 S. Marshfield Ave., Chicago
PRICE: Free