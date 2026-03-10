What to do in Chicago this week: Entertainment Calendar

Chronicle MediaMarch 9, 2026

“The Lord of the Rings: The Fellowship of The Ring – In Concert” will be performed Friday and Saturday at The Auditorium Theatre in Chicago. (Columbia Artists Music LLC)

WEDNESDAY, MARCH 11

Big Ten Men’s Basketball Tournament: Opening Round

WHEN: 5:30–10 p.m.

WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago

PRICE: $25–$100

Mariah the Scientist

WHEN: 7 p.m.

WHERE: Byline Bank Aragon Ballroom, 1106 W. Lawrence Ave., Chicago

PRICE: $65

Hamilton

WHEN: 7 p.m.

WHERE: CIBC Theatre, 18 W. Monroe St., Chicago

PRICE: $142.60

Chicago Wolves vs. Iowa Wild

WHEN: 7 p.m.

WHERE: Allstate Arena, 6920 N. Mannheim Rd., Chicago

PRICE: $20

Conor Janda – Special Event

WHEN: 7–9 p.m.

WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago

PRICE: $30

Cornelia Murr with Reverend Baron and Mia Joy

WHEN: 9 p.m.

WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago

PRICE: $15

Wednesday Afternoon Murder Mystery Book Club: Jar of Hearts

WHEN: 1–2:15 p.m.

WHERE: Edgebrook Branch Library, 5331 W. Devon Ave., Chicago

PRICE: Free

Family Story Time

WHEN: 10:30–11 a.m.

WHERE: Hegewisch Branch Library, 13045 S. Baltimore Ave., Chicago

PRICE: Free

THURSDAY, MARCH 12

Big Ten Men’s Basketball Tournament: Second Round

WHEN: 11 a.m.–10 p.m.

WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago

PRICE: $40–$150

Andsnes Plays Beethoven Piano Concerto No. 3

WHEN: 7:30 p.m.

WHERE: Symphony Center, 220 S. Michigan Ave., Chicago

PRICE: $45

Amber Mark: The Pretty Idea Tour

WHEN: 6 p.m.

WHERE: House of Blues, 329 N. Dearborn St., Chicago

PRICE: $35

Julianna Barwick

WHEN: 8 p.m.

WHERE: Thalia Hall, 1807 S. Allport St., Chicago

PRICE: $25

FINGY

WHEN: 8 p.m.

WHERE: Lincoln Hall, 2424 N. Lincoln Ave., Chicago

PRICE: $20

Paul Farahvar

WHEN: 7 p.m.

WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago

PRICE: $25

The Thing with The Courts and Uniflora

WHEN: 9 p.m.

WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago

PRICE: $18

Tales, Tunes and Play Time for Babies

WHEN: 10:30–11:15 a.m.

WHERE: Edgebrook Branch Library, 5331 W. Devon Ave., Chicago

PRICE: Free

FRIDAY, MARCH 13

Big Ten Men’s Basketball Tournament: Quarterfinals

WHEN: 11 a.m.–10 p.m.

WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago

PRICE: $50–$200

Gaelic Storm

WHEN: 6:30 p.m.

WHERE: House of Blues, 329 N. Dearborn St., Chicago

PRICE: $35

Moonchild

WHEN: 8 p.m.

WHERE: Thalia Hall, 1807 S. Allport St., Chicago

PRICE: $30

Level Up x Zingara: Parallel Spirits Tour

WHEN: 8 p.m.

WHERE: The Salt Shed, 1357 N. Elston Ave., Chicago

PRICE: $40

Lover’s Lounge featuring Cowboy Picasso

WHEN: 9 p.m.

WHERE: Schubas Tavern, 3159 N. Southport Ave., Chicago

PRICE: Free

The Importance of Being Earnest

WHEN: 7 p.m.

WHERE: McAninch Arts Center, 425 Fawell Blvd., Chicago

PRICE: $30

Hard Country Honky Tonk with The Hoyle Brothers

WHEN: 5:30 p.m.

WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago

PRICE: Free

Ganser with Repent and Strapped

WHEN: 10 p.m.

WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago

PRICE: $20

Katie Boyle – Special Event

WHEN: 7 p.m.

WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago

PRICE: $30

SATURDAY, MARCH 14

Chicago River Dyeing

WHEN: 10 a.m.

WHERE: Chicago River (State St. to Columbus Dr.), Chicago

PRICE: Free

Chicago St. Patrick’s Day Parade

WHEN: noon

WHERE: Columbus Dr. (Balbo Dr. to Monroe St.), Chicago

PRICE: Free

Archer Avenue St. Patrick’s Day Parade

WHEN: noon

WHERE: Archer Ave. (Oak Park Ave. to Narragansett Ave.), Chicago

PRICE: Free

Humbe

WHEN: 8 p.m.

WHERE: The Salt Shed, 1357 N. Elston Ave., Chicago

PRICE: $55

The Dollyrots

WHEN: 7 p.m.

WHERE: Reggies Chicago, 2105 S. State St., Chicago

PRICE: $25

Jakub Hrůša and Leif Ove Andsnes

WHEN: 7:30 p.m.

WHERE: Symphony Center, 220 S. Michigan Ave., Chicago

PRICE: $50

Empty Bottle Karaoke

WHEN: 9 p.m.

WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago

PRICE: Free

Circuit Lab

WHEN: 3–4 p.m.

WHERE: Edgebrook Branch Library, 5331 W. Devon Ave., Chicago

PRICE: Free

Cook by the Book Discussion: The Soup Book

WHEN: 10:30 a.m.–noon

WHERE: Edgebrook Branch Library, 5331 W. Devon Ave., Chicago

PRICE: Free

Teen Opportunity Fair

WHEN: 10 a.m.–1 p.m.

WHERE: Chicago Park District (Various Locations), Chicago

PRICE: Free

SUNDAY, MARCH 15

South Side Irish Parade

WHEN: noon

WHERE: Western Ave. (103rd St. to 115th St.), Chicago

PRICE: Free

Northwest Side Irish Parade

WHEN: noon

WHERE: Onahan School, 6633 W. Raven St., Chicago

PRICE: Free

Big Ten Men’s Basketball Tournament: Championship

WHEN: 2:30 p.m.

WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago

PRICE: $80–$250

Descendents with Frank Turner and The Sleeping Souls

WHEN: 6 p.m.

WHERE: The Salt Shed, 1357 N. Elston Ave., Chicago

PRICE: $45

Rock and Roll Playhouse: Music of Prince for Kids

WHEN: 11:30 a.m.

WHERE: Thalia Hall, 1807 S. Allport St., Chicago

PRICE: $17

Zara Larsson

WHEN: 7 p.m.

WHERE: Riviera Theatre, 4746 N. Racine Ave., Chicago

PRICE: $40

Dice Throne Tournament

WHEN: 2–5 p.m.

WHERE: Snakes and Lattes, 1965 N. Milwaukee Ave., Chicago

PRICE: $15

Civic Orchestra of Chicago: IMPACT

WHEN: 7 p.m.

WHERE: Symphony Center, 220 S. Michigan Ave., Chicago

PRICE: Free

Sunday Night Magic: Magic The Gathering

WHEN: 6 p.m.

WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago

PRICE: Free

MONDAY, MARCH 16

Free Monday: Florry with National Photo Committee

WHEN: 9 p.m.

WHERE: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave., Chicago

PRICE: Free

DePaul Standup Finals Show

WHEN: 6 p.m.

WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago

PRICE: $15

Super Six Showcase

WHEN: 7:30 p.m.

WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago

PRICE: $20

Jeopardy! Bar League

WHEN: 7–9 p.m.

WHERE: Snakes and Lattes, 1965 N. Milwaukee Ave., Chicago

PRICE: Free

TUESDAY, MARCH 17

Chicago Blackhawks vs. Minnesota Wild

WHEN: 6:30 p.m.

WHERE: United Center, 1901 W. Madison St., Chicago

PRICE: $60

bbno$: The Internet Explorer Tour

WHEN: 7:30 p.m.

WHERE: The Salt Shed, 1357 N. Elston Ave., Chicago

PRICE: $35

Pattie Gonia

WHEN: 8 p.m.

WHERE: Thalia Hall, 1807 S. Allport St., Chicago

PRICE: $25

The Lord Of The Rings Trivia Night

WHEN: 7–9 p.m.

WHERE: Snakes and Lattes, 1965 N. Milwaukee Ave., Chicago

PRICE: $10

Chicago Underground Comedy

WHEN: 8 p.m.

WHERE: Beat Kitchen, 2100 W. Belmont Ave., Chicago

PRICE: $15

Audrey Stewart

WHEN: 7 p.m.

WHERE: Zanies Comedy Club, 1548 N. Wells St., Chicago

PRICE: $25

Love and Laughter Story Time and Craft

WHEN: 10:30–11:30 a.m.

WHERE: Edgebrook Branch Library, 5331 W. Devon Ave., Chicago

PRICE: Free

Tuesday Story Time

WHEN: 10:30–11 a.m.

WHERE: Wrightwood-Ashburn Branch Library, 8530 S. Kedzie Ave., Chicago

PRICE: Free

Arts and Crafts

WHEN: 3:30–4:30 p.m.

WHERE: Hegewisch Branch Library, 13045 S. Baltimore Ave., Chicago

PRICE: Free

Drop-In Camp

WHEN: 10 a.m.–2 p.m.

WHERE: Davis Square Park, 4430 S. Marshfield Ave., Chicago

PRICE: Free

Tagged with:

Ad 1 – 300×250 – Google ROS

Trending News

Ad 3 – 300×600 – Post Pages – Google ROS

Ad 2 – 300×250 – Google ROS